В России до сих пор можно приобрести новые автомобили с классической автоматической коробкой передач, хотя их число ограничено и ассортимент не так велик. «Автоновости дня» представили подборку наиболее доступных моделей, оснащенных АКПП, для тех, кто ищет комфорт и надежность в повседневной эксплуатации.

LADA Granta

Самым доступным авто с «автоматом» остается LADA Granta. Модель по-прежнему занимает лидирующие позиции по цене на российском рынке, несмотря на то что вариант с автоматической коробкой передач больше не выпускается. Комплектацию Comfort Plus 2024 года, тем не менее, все еще можно найти у дилеров по цене от 1 298 000 рублей. Под капотом у нее установлен 1,6-литровый мотор мощностью 98 л.с. с четырехступенчатым автоматом. Базовые опции включают ABS с EBD, водительскую подушку безопасности, кондиционер, обогрев зеркал и передних сидений, а также аудиосистему.

Jetta VA3

Следующим в списке идет китайский седан Jetta VA3, который можно приобрести за 2 013 000 рублей. Этот автомобиль также оснащен классическим шестиступенчатым автоматом от компании Aisin. Модель комплектуется 1,5-литровым двигателем на 110 л.с. В число стандартных опций входят система старт-стоп, подогрев зеркал с указателями поворота, фронтальные подушки безопасности и аудиосистема с четырьмя динамиками.

Solaris HS

В базовой комплектации Active Plus Solaris HS, российский аналог Hyundai Solaris, также представлен с «автоматом». Начальная стоимость модели — 2 031 000 рублей, но с 11 ноября цены будут повышены. Автомобиль оснащен 1,4-литровым мотором на 100 л.с., а комплектация с более мощным 1,6-литровым агрегатом обойдется немного дороже. В стандартное оснащение входят кондиционер, подогрев передних сидений, мультифункциональное рулевое колесо и датчики давления в шинах.

Forthing T5

Среди кроссоверов на российском рынке представлен Forthing T5 — один из самых доступных SUV с автоматической трансмиссией. Его можно приобрести за 2 050 000 рублей с учетом акций, без учета доставки. Модель оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 144 л.с., а из опций выделяются круиз-контроль, климат-контроль, задний парктроник и камера заднего вида.

Solaris KRS

Завершает список Solaris KRS — модель, которая является аналогом Kia Rio для российского рынка. Автомобиль доступен с автоматической коробкой передач во всех трех комплектациях, начиная от 2 068 000 рублей. В комплекте идет 1,6-литровый двигатель мощностью 123 л.с. Среди стандартных опций — фронтальные подушки безопасности, система ABS и ESC, подогрев и электрорегулировка зеркал, а также передние электростеклоподъемники и кондиционер.

Эти модели представляют собой достойный выбор для тех, кто ценит проверенные решения и комфорт на дороге, и их популярность остается стабильной даже в условиях ограниченного предложения на российском рынке.