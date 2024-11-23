Китайский кроссовер FAW Besturn X80, несмотря на внешнюю привлекательность и технические характеристики, получил неоднозначную оценку от автомобильного эксперта издания «За рулем». Специалист выделил как плюсы, так и существенные минусы этой модели, которые могут повлиять на выбор покупателей.

Кроссовер по своим размерам сравним с популярной Toyota RAV4: клиренс составляет 190 мм, объем багажника — 398 литров. Некоторые машины собираются в Калининграде, а на российском рынке сразу появилась рестайлинговая версия. Модификация с механической коробкой передач поступила в продажу с 2018 года.

Одним из сильных сторон FAW Besturn X80 эксперт назвал двухлитровый двигатель, ресурс которого достигает 300 тысяч километров. Это редкость для автомобилей китайского производства. При этом серьезных поломок двигателя не зафиксировано, что свидетельствует о его надежности. Однако после пробега в 100 тысяч километров могут начаться проблемы: возрастает расход масла из-за залегания поршневых колец, а клапан EGR засоряется, требуя чистки. Автоматическая коробка передач Aisin TF-60SN, используемая в модели, также имеет свои уязвимости. Специалист отметил слабый штатный теплообменник, что может сказаться на долговечности агрегата.

Подвеска автомобиля вызывает неоднозначные впечатления. Она описана как жесткая и шумная, что может быть неприятным для тех, кто ценит комфорт на дорогах. Внутри салона обнаруживаются недостатки в сборке: пластиковые накладки и клипсы склонны к отлетанию, что может доставлять неудобства владельцам. Еще одна частая проблема — перегорание предохранителей и закисание контактов, что приводит к сбоям в работе электроники.

На фоне FAW Besturn X80 эксперт также упомянул проблемы другой модели — Mazda CX-3. Несмотря на репутацию японского бренда, кроссовер также имеет свои «болячки»: частый выход из строя газового упора двери багажника, сбои в работе мультимедийной системы и других электронных компонентов. Системы предупреждения о столкновении и выезде за пределы полосы также иногда работают некорректно.

FAW Besturn X80, как и многие автомобили китайского производства, постепенно завоевывает внимание на российском рынке благодаря сочетанию стоимости и характеристик. Однако перед покупкой стоит учитывать возможные проблемы, чтобы избежать лишних затрат на ремонт.