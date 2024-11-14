В ноябре 2025 года Ульяновский автозавод планирует представить обновленную версию внедорожника УАЗ «Патриот». Новая модель получит долгожданный дизельный двигатель и несколько изменений в дизайне, сообщили в пресс-службе компании.

Главным нововведением станет дизельный мотор, совмещенный с 6-ступенчатой механической коробкой передач. По данным источников, двигатель, вероятно, будет разработан на базе 2-литрового мотора, уже используемого в коммерческом автомобиле Sollers Argo, с ожидаемой мощностью 136 л.с.

Помимо технических обновлений, «Патриот» будет улучшен и внешне: появятся новые светодиодные фары и задние фонари, а в салоне изменят переднюю панель и центральный тоннель. К обновленной модели добавят трехспицевый руль, что, по мнению специалистов, придаст автомобилю более современный вид.

По мнению автоэксперта Максима Кадакова, внедрение дизельного мотора для «Патриота» — значительное обновление, учитывая прошлые сложности компании с внедрением аналогичных двигателей. Теперь дизельный агрегат и часть трансмиссии разрабатываются совместно с китайской компанией JAC, что добавляет уверенности в успешной адаптации. Кадаков также отмечает, что дизельная версия сможет привлечь больше покупателей, но бензиновую модель с производства не снимут.

Эксперты предсказывают, что дизельная версия будет стоить на 10–12% дороже базовой. Рост цен объясняется высокой стоимостью локализации нового мотора, которая влияет на конечную цену продукта.

Однако Сергей Цыганов, автор Telegram-канала «Русский автомобиль», считает, что успех новой версии будет зависеть от того, насколько удачно получится интегрировать двигатель в конструкцию автомобиля. Он напомнил, что попытки оснастить «Патриот» мотором Ford потерпели неудачу из-за сложностей с установкой. Цыганов добавил, что если бы не текущий высокий спрос на российском рынке, многие модели УАЗа уже утратили бы популярность.

Вопреки сложностям, обновленный «Патриот» готовится занять нишу среди внедорожников.