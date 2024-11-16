Китайские автомобили, популярные на российском рынке, нередко доставляют своим владельцам неудобства в суровые зимние месяцы. Среди наиболее частых жалоб пользователей — проблемы с сенсорными экранами, утечки масла, неполадки с бесключевым доступом и сложности с прогревом двигателей. Эти дефекты замечены даже на популярных моделях, таких как Haval Jolion, Geely Tugella и Haval Dargo.

Как объяснил автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с News.ru, многие китайские машины не полностью адаптированы к эксплуатации при экстремально низких температурах. Основные проблемы связаны с качеством используемых материалов и компонентов, которые не выдерживают морозов. Это приводит к утечкам масла, сбоям в работе топливной системы и проблемам с аккумуляторами.

Эксперт настоятельно рекомендует автовладельцам заранее подготовить машины к зиме. Для этого важно проверить уровень всех технических жидкостей, использовать масло с подходящим зимним индексом вязкости и заменить штатные фильтры на более надежные аналоги. Эти меры помогут минимизировать риски.

На специализированных форумах водители также сообщают о других проблемах. Например, замерзание дверных ручек, которые из-за обледенения не возвращаются в начальное положение. В некоторых случаях отмечались трещины в топливопроводах, что иногда даже приводило к возгораниям. Чтобы избежать подобных ситуаций, Субботин советует проводить диагностику климатической системы автомобиля и антикоррозийную обработку кузова.

Эти простые шаги помогут владельцам машин подготовить свои транспортные средства к зимним условиям и избежать множества неприятных ситуаций на дорогах.