Российские автоэксперты составили список автомобилей, которые могут доставить своим владельцам немало хлопот в зимний период. В условиях низких температур определенные модели демонстрируют слабые места, требующие особого внимания.

По словам представителя автосалона «Автомолл» Анатолия Михайлюты, у некоторых версий Jeep Cherokee наблюдаются проблемы с трансмиссией, что может стать критичным в условиях холодной погоды. Седаны Honda Accord и Toyota Camry, несмотря на популярность, оказываются малопригодными для эксплуатации в снежных регионах из-за низкого клиренса, затрудняющего передвижение по глубокому снегу. Владельцы Volkswagen Jetta и Ford Focus также могут столкнуться с неудобствами: их системы отопления нередко выходят из строя в зимнее время.

Электромобили выделяются среди машин, требующих особого подхода в морозы. У Nissan Leaf в холодную погоду емкость батареи существенно уменьшается, что сокращает запас хода. Tesla Model 3 тратит значительное количество заряда на обогрев салона, что также сказывается на эффективности автомобиля. Владельцам таких моделей важно заранее планировать маршруты и учитывать особенности эксплуатации в зимний сезон.

Особое внимание рекомендуется уделить подготовке автомобилей китайских брендов. Эксперты советуют своевременно заменить технические жидкости, включая масло и охлаждающую жидкость, а также проверить состояние масляных фильтров.

С наступлением морозов критически важно использовать моторное масло с низкой вязкостью, особенно для автомобилей с большим пробегом. Пренебрежение этой рекомендацией может привести к затруднениям при запуске двигателя и серьезным повреждениям механизма.

Эксперты напоминают, что подготовка автомобиля к зиме — это не только залог комфорта, но и безопасности. Регулярное техническое обслуживание и учет климатических особенностей региона эксплуатации помогут избежать неожиданных поломок и дополнительных затрат.