В это воскресенье, 24 ноября, стартует одна из самых ожидаемых распродаж года — «Черная пятница». Многочисленные дилерские центры заявили о готовности предложить автомобили со значительными скидками. Некоторые продавцы начали акцию заранее и планируют продолжать до конца месяца. Однако специалисты призывают покупателей сохранять бдительность и помнить о маркетинговых уловках.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», обращает внимание на особенности ценообразования в этот период. По его словам, скидки на машины стоимостью до миллиона рублей крайне редки. Официальные дилеры, как правило, предлагают скидки в рамках программ Trade-in или автокредитования, которые могут быть не столь выгодны для покупателя, как кажется на первый взгляд.

Особую осторожность эксперт рекомендует проявлять в ситуациях, когда стоимость автомобиля существенно ниже рыночной. По его мнению, это может быть попытка привлечь клиента на сомнительных условиях. Продавцы нередко используют уловку: утверждают, что акция закончилась или товар распродан, но тут же предлагают «лучший» вариант, зачастую с меньшей выгодой.

Кадаков также подчеркивает, что официальные дилеры более склонны к прозрачности и реальности своих предложений, в отличие от сторонних компаний, которые могут заманивать покупателей чрезмерно привлекательными скидками.

Покупателям рекомендуется тщательно проверять условия акций и не соглашаться на покупку, не ознакомившись с реальной стоимостью автомобиля на рынке. Участие в Trade-in программах и автокредитах должно быть хорошо взвешенным решением.

«Черная пятница» — это не только шанс приобрести автомобиль по сниженной цене, но и время, когда важно быть внимательным к деталям и не позволить заманчивым скидкам стать причиной необдуманных решений.