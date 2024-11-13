Отдых для семей с детьми в Объединенных Арабских Эмиратах этой зимой может обойтись россиянам в сумму от 287 тысяч рублей. Эти данные были предоставлены Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

Так, для тех, кто планирует провести шесть ночей в пятизвездочном отеле DoubleTree By Hilton Resort & SPA на острове Маржан в Рас-эль-Хайме, стоимость поездки составит как минимум 287 тысяч рублей. В эту цену входит размещение с системой “все включено” для двух взрослых и ребенка, а также авиабилеты на вылет 30 ноября. Для тех, кто выберет отель Bahi Ajman Palace в эмирате Аджман, стоимость тура на троих будет начинаться с 316 тысяч рублей.

Однако если планировать отдых непосредственно в Дубае, стоит сразу рассчитывать на более высокие цены. Проживание в четырехзвездочном NH Collection Dubai The Palm обойдется семье с ребенком от 439 тысяч рублей, а для тех, кто решит остановиться в роскошном отеле W Dubai – The Palm, минимальная цена составит от 534 тысяч рублей на троих.

В целом, отдых в ОАЭ в этом сезоне достаточно дорогой, особенно если выбирать отели в популярных туристических зонах, таких как Дубай.