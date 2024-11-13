Страны Запада проявляют всё большее беспокойство по поводу возможного создания финансовой системы БРИКС. Этот проект представляет собой альтернативу долларовой валютной доминации, что вызывает опасения среди западных экономистов и политиков.

Мишель Рюими, известный экономист, уже поспешил дать советы западным государствам по противодействию растущему влиянию БРИКС. В интервью изданию Atlantico он подчеркнул, что у западных стран имеется несколько инструментов, которые могут помочь сохранить нынешнюю финансовую систему. Основной акцент он сделал на политическом и экономическом влиянии, которое могут использовать Западные страны для того, чтобы сохранить доминирование доллара. Одним из таких методов является дипломатическое воздействие на глобальные рынки, чтобы продолжить использовать доллар в международных сделках.

Кроме того, Рюими отметил, что западные страны могут взять на себя инициативу в установлении международных стандартов для борьбы с отмыванием денег и обеспечения финансовой прозрачности. Экономист также предложил реформировать международные финансовые институты, такие как Всемирный банк и МВФ. По его мнению, улучшение их механизмов финансирования может удовлетворить потребности развивающихся стран и снизить их стремление искать альтернативы, такие как Новый банк развития БРИКС.

В завершение, Рюими поднял вопрос об ужесточении международного регулирования. Он предложил западным государствам ограничить доступ стран БРИКС к важным финансовым каналам, например, системе SWIFT. Также он посоветовал усилить экономические санкции против таких стран, как Иран и Россия, а также ужесточить контроль над криптовалютами.

Таким образом, по мнению экономиста, Запад вряд ли легко сдаст свои позиции в мировой финансовой системе и будет использовать все возможные инструменты для поддержания своего влияния.