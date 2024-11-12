Археологи в Херсонесе обнаружили уникальный артефакт — византийскую золотую монету второй половины VIII века, эпохи императора Константина V Копронима. Об этом сообщила «Комсомольская правда Севастополь».

Солид, весом 4,5 грамма, имеет особую ценность. По словам археологов, в музейной коллекции уже присутствуют два подобных экземпляра, но новая находка сохранилась значительно лучше.

«В коллекции музея-заповедника есть еще два таких аналога, но сохранность этой — самая лучшая», — пояснили археологи.

Ранее в Подмосковье специалисты обнаружили одно из древнейших поселений славян, относящееся к X–XIII векам. Во время раскопок были найдены керамика и постройки кривичей, а неподалеку, у деревни Селяне, археологи выявили около 30 древних захоронений.