Индия ежегодно привлекает туристов со всего мира своими живописными пляжами и теплым морем, однако отдых на Гоа не всегда оказывается безмятежным. О том, на что стоит обратить внимание перед поездкой, рассказала турэксперт Лара Ковалькова в беседе с АБН24.

Первое, с чем могут столкнуться путешественники, — это антисанитария. По словам Ковальковой, многие туристы жалуются на проблемы с желудком, так как уличную еду часто готовят немытыми руками. Воду здесь нередко берут прямо из-под крана, а рядом с местами общественного питания можно увидеть мусорные мешки и даже уличные туалеты.

Немало туристов удивляют и толпы бездомных собак, которые бродят по улицам и пляжам Гоа. Некоторые животные ведут себя агрессивно, и их присутствие вызывает беспокойство у гостей курорта.

Солнце на Гоа — еще один фактор, требующий особого внимания. Даже зимой здесь можно обгореть или получить тепловой удар, особенно в первые дни пребывания. Ковалькова рекомендует сразу после прибытия в отель приобрести солнцезащитные средства, чтобы обезопасить себя от возможных проблем.

Не менее важно помнить и об особенностях местного моря. По словам турэксперта, явление двух волн, сталкивающихся и создающих сильное течение, может утянуть человека в открытый океан. Поэтому при поднятых красных или желтых флагах купание строго запрещено — важно соблюдать эти предупреждения ради безопасности.