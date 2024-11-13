Для тех, кто планирует отпраздновать Новый год за границей, эксперты советуют выбирать выгодные даты для бронирования билетов и использовать альтернативные способы передвижения, чтобы сэкономить на поездке. Такие рекомендации подготовили специалисты МТС Travel, материал был опубликован на сайте «Ленты.ру».

Согласно их советам, оптимальное время для покупки билетов — это даты после 6 января, когда стоимость вылетов с возвращением в первые числа января может быть значительно ниже, чем в дни с 29 по 30 декабря. Время до наступления праздников всегда более дорогое. Эксперты также отмечают, что путешествия на поезде могут быть более доступными в праздничный период. Железнодорожные билеты, как правило, не так сильно увеличиваются в цене, в отличие от авиаперелетов. В качестве альтернативы можно рассмотреть поездки на автомобиле, особенно в компании с друзьями.

Если же вам все-таки нужно лететь, специалисты советуют отслеживать предложения авиакомпаний, а также искать билеты на зарубежные рейсы во вторник и среду. В эти дни Международная ассоциация воздушного транспорта обновляет курсы валют для авиакомпаний, что может повлиять на стоимость билетов. Как правило, авиакомпании корректируют свои расценки в зависимости от изменения валютных курсов, что позволяет выбрать более выгодные тарифы.

Не стоит забывать и о том, что планируя поездку, можно снизить расходы на питание. Для этого эксперты рекомендуют заранее искать рестораны и кафе, ориентированные на местных жителей — там, как правило, цены гораздо ниже, чем в туристических местах. Кроме того, праздничные дни предлагают много бесплатных мероприятий, что также может существенно сэкономить бюджет путешественников. В больших городах часто проходят концерты, фестивали и другие культурные события с бесплатным входом.

Таким образом, правильный выбор даты, способа передвижения и тщательное планирование могут сделать ваш отдых не только комфортным, но и более доступным по цене.