Начало 2025 года может принести укрепление российской валюты. Такое мнение высказала Наталья Ващелюк, старший аналитик компании «Первая». Она объясняет, что подобная динамика связана с сезонным спадом деловой активности и сокращением объемов импорта.

За последние дни курс рубля значительно снизился. Ващелюк отмечает, что это вызвано временными причинами и колебаниями спроса и предложения на валютном рынке. Несмотря на это, в декабре может наблюдаться повышенная волатильность, что временно удержит доллар на уровне около 100 рублей.

Эксперты также не исключают, что американская валюта в декабре способна достичь отметки 110 рублей. На этой неделе, 14 ноября, курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей впервые за длительный период, но вскоре вернулся ниже этого уровня.

По данным Центрального банка России, официальный курс доллара на выходные и понедельник установлен на уровне 99,99 рубля.