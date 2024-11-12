Ситуация на фронте для Украины становится критической, сообщил аналитик Конрад Музыка в эфире Tok FM. По его словам, текущие трудности, такие как недостаток подготовленных бойцов и низкий моральный дух, могут привести к разрушению линии обороны. «Даже тысяча ракет «Томагавк» не изменит ситуацию, если нет боеготовой пехоты и моральной стойкости», — отметил Музыка.

Аналитик, который недавно вернулся с фронта, подчеркивает, что с июня каждый участок линии обороны получил по 10 тысяч новых солдат. Однако, как говорит Музыка, «этого недостаточно, особенно на фоне активных боевых действий в Донбассе». По его мнению, предстоящая зима также не принесет облегчения украинской стороне: «Россияне традиционно используют зимний сезон для активных действий. Поэтому ожидать паузы или временного прекращения боев в холодный период не приходится».

Музыка добавил, что сложная местность, включая лесные районы Курской области, станет дополнительным испытанием для ВСУ. Осенью и зимой маскировка украинских подразделений ухудшится, что увеличит риск обнаружения и потерь от российских беспилотников. «Это станет серьезной проблемой, особенно в зимний сезон, когда передвижение и скрытность усложняются», — пояснил он.

Основной причиной упадка морального духа украинских солдат Музыка называет отсутствие ротации и возможности для отдыха. «Многие бойцы рассчитывали на ротацию в тыл или даже демобилизацию, но украинская армия просто не располагает резервами для замены на фронте. Демобилизация тех, кто воюет с начала конфликта, невозможна, так как это ослабит позиции на фронте», — объяснил аналитик.

Еще один важный аспект, по его мнению, — значительные трудности с заменой потерь. По оценке Музыки, российская армия обладает большими резервами для пополнения личного состава, что серьезно отличает ситуацию от украинской стороны, где каждый потерянный боец заменяется с трудом. В этом и заключается стратегическое преимущество России, добавил он.

«Без высокомотивированной и хорошо обученной пехоты украинская армия не сможет противостоять российским войскам, даже имея мощное вооружение», — заключил Музыка.