Американец Дэниел Мартиндейл, который два года передавал информацию российским военным с территории, контролируемой Украиной, поделился своим мнением об иностранцах, решивших участвовать в конфликте. В интервью RT он посоветовал наемникам из других стран не ограничиваться односторонней информацией и внимательно изучать новости с обеих сторон.

«Прежде чем принимать участие в боевых действиях, посмотрите на события с разных точек зрения. Читайте не только свои источники, но и те, что поступают от противоборствующей стороны», — заявил Мартиндейл.

Ранее стало известно, что российские военные вывезли его из зоны конфликта неподалеку от села Богоявленка в ДНР, после чего доставили в Донецк. По информации силовых структур, Мартиндейл находился на украинской территории еще до начала СВО. С начала боевых действий он стал сотрудничать с российскими структурами, передавая координаты украинских военных объектов, что помогало российским войскам наносить точные удары.

Британский журналист Грэм Филлипс оценил поступок Мартиндейла как настоящий подвиг. По его словам, гражданин США «совершал рискованные, но весьма эффективные действия», которые, по его мнению, делают его «настоящим героем». Филлипс добавил, что Мартиндейл, вероятно, один из тех американцев, которые «действительно поняли, где настоящая сила».