За последние десятилетия городские бои вернулись в центр внимания, значительно изменив характер ведения войн. Как пишет Almasry Alyoum, сегодня сражения в городских условиях включают использование беспилотников, датчиков и технологий дополненной реальности. Этот тип войны стал важной стратегией для вооружённых конфликтов в густонаселённых районах, что вызывает повышенный интерес у военных аналитиков.

Города вновь стали важными театрами боевых действий. Мы видели это на примере Мосула в Ираке, Эр-Ракки в Сирии, Шуши в Азербайджане, городов Украины и сектора Газа. Однако, городские бои – не новинка в военной истории. Такие тактики применялись ещё в древности, хотя в более поздние периоды войны переместились на открытые пространства. После холодной войны растущая урбанизация и увеличение численности нерегулярных вооружённых формирований вернули города в центр военных стратегий.

На основе многолетних наблюдений военные теоретики выделили несколько ключевых факторов городской войны. Первый из них – это сложность достижения победы. Превосходство в городской войне не всегда гарантирует успех в масштабах всей войны, как отмечает эксперт Ян Ригден. Второй – ограниченная эффективность разведки и артиллерии в условиях плотной застройки. Применение тяжёлого вооружения вызывает огромное количество разрушений и, порой, даёт обороняющейся стороне преимущество.

Городские условия создают множество естественных защитных позиций. Высокие здания и инфраструктура позволяют защищающейся стороне лучше контролировать передвижения врага. Исследователь Энтони Кинг из Университета Уорика связывает это с сокращением численности регулярных армий, которые не могут осаждать города и поддерживать фронты на открытых пространствах.

Современные конфликты, такие как бои в Украине и Газе, показали, что новые технологии играют решающую роль в городской войне. Использование дронов стало массовым: в условиях высокой плотности населения они применяются для разведки и атаки, несмотря на сложности перехвата. Кроме того, участие частных технологических компаний, предоставляющих беспилотники и спутниковую связь, стало важным аспектом в городских сражениях. Беспилотники меняют представление о воздушном превосходстве: их массовое использование усложняет защиту городов.

Благодаря развитию технологий искусственного интеллекта и дополненной реальности, военные могут получать точную информацию о местности и оперативно координировать действия. Например, искусственный интеллект помогает анализировать данные с дронов, а дополненная реальность улучшает восприятие местности в реальном времени. Эти инновации создают новые тактики, которые активно внедряются в городских сражениях.

С ростом урбанизации города становятся не только важными стратегическими объектами, но и потенциальными аренами будущих войн. Эксперты полагают, что, если крупные державы вступят в открытые конфликты, они также будут разворачиваться в городских условиях. Современные технологии могут облегчить некоторые задачи, но они не способны устранить все сложности боёв в густонаселённых районах.