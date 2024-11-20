Украинский суд заочно приговорил народного артиста России Владимира Машкова к десяти годам лишения свободы. Как сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ), актер признан виновным по статьям о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «пропаганде войны».

СБУ заявила, что в рамках судебного решения также была конфискована квартира в элитном районе Одессы, якобы принадлежащая Машкову. В сообщении ведомства отмечается, что артист активно поддерживал российскую спецоперацию, что стало ключевым основанием для вынесения такого приговора.

Имя Владимира Машкова уже неоднократно фигурировало в списках украинских властей. Ранее Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины включил его в реестр лиц, «создающих угрозу национальной безопасности». В этом списке значатся и другие известные российские актеры.

Это далеко не первый случай, когда СБУ инициирует заочные обвинения в адрес российских граждан. Однако, как отмечают эксперты, подобные решения украинских судов зачастую не имеют реальных последствий, поскольку они не исполняются за пределами юрисдикции Украины.

Сам Владимир Машков на данный момент публично не прокомментировал это решение. Ранее его дочь Мария Машкова, проживающая в США, отреклась от отца из-за его политической позиции, что также вызвало широкий резонанс в СМИ.

Данный приговор — еще один эпизод в череде подобных решений, которые становятся частью информационного противостояния между Россией и Украиной. Многие российские деятели культуры, поддержавшие спецоперацию, сталкиваются с санкциями и запретами на Украине, однако юридическая сила таких мер остается спорной.