В этом году археологи сделали значительный шаг вперёд в изучении древнерусской письменности, обнаружив в Новгородской области 57 берестяных грамот. По словам Алексея Гиппиуса, ведущего российского эксперта в этой области, это почти в два с половиной раза больше находок, чем в прошлом году, когда было найдено 23 грамоты. Уникальные открытия стали предметом обсуждения на лекции, где учёный рассказал о новых аспектах расшифровки текстов.

По словам Гиппиуса, археологический сезон в Великом Новгороде продолжается. На Троицком раскопе исследователи уже достигли культурных слоёв 30-х годов X века в северной части. Однако в южной части раскопок работы только начинаются: здесь ещё предстоит исследовать около 150 лет культурного слоя. «Скорее всего, раскопки будут продолжаться и зимой», — отметил учёный.

Гиппиус также поделился содержанием некоторых из найденных грамот. Так, одна из записей, поясняющая слово «ябедник», проливает свет на древнюю правовую систему: этот термин использовался для обозначения фигуры, аналогичной современному судебному приставу или коллектору. Другое интересное слово — «погон», которое означало плату за проезд должностного лица, отправленного в командировку. Не менее любопытным оказалось и древнерусское название денег — «скот». По мнению исследователей, оно по смыслу схоже с современным жаргонизмом «бабки».

Среди обнаруженных текстов была грамота, получившая в археологических кругах название «удовися». Гиппиус считает, что это пример шутки, написанной древними школьниками. Подобные находки помогают не только раскрывать аспекты быта и языка древних новгородцев, но и лучше понимать их повседневную жизнь.

Алексей Гиппиус, работающий в Высшей школе экономики и Институте славяноведения, является одним из ведущих учеников академика Валентина Янина. Его лекции, посвящённые итогам археологического сезона, традиционно проводятся как в Москве, так и в Великом Новгороде. На этих встречах учёный делится не только результатами текущих исследований, но и увлекательными деталями древнерусской культуры, делая её ближе и понятнее для современников.