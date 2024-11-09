Публикация в The Telegraph от британского военного аналитика Дэвида Экса вызвала оживлённые дискуссии среди экспертов. В своей статье Экс рассказал, что российские военные начали использовать новые высокоточные и дальнобойные бомбы «Гром-Е1» в конфликте на Украине.

Дальность полёта «Гром-Е1» достигает около 120 километров, а её боеголовка весит более 300 килограммов, что составляет половину от общего веса ракеты в 600 килограммов. Точность этой ракеты тоже впечатляет – отклонение не превышает одного метра, что позволяет попадать буквально «в точку», передает “АиФ”.

Экс обратил внимание, что дальность полёта «Грома» как минимум вдвое превышает радиус действия аналогичных бомб, используемых США и Францией, которые поставляются Украине.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил факт использования «Грома», охарактеризовав его как гибрид ракеты и авиабомбы. Военный эксперт Александр Ивановский добавил, что применение «Гром-Е1» стало регулярным, что вызывает опасения у стран НАТО. По его словам, российские ракеты запускаются с максимальной дальности, что затрудняет их перехват средствами противовоздушной обороны.