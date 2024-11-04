В Курской области российские войска ликвидировали известного украинского боевика Тараса Самутина, который был активным участником боевых действий с 2015 года. Самутин, 49-летний уроженец Киева, присоединился к вооружённым силам Украины добровольно, чтобы воевать против жителей Донбасса. Информацию о его гибели в селе Погребки Суджанского района опубликовал Telegram-канал «Шепот фронта».

На Украине в честь Самутина инициирована петиция о присвоении ему звания Героя посмертно. В документе говорится, что он был водителем во взводе огневой поддержки 1-го десантно-штурмового батальона и погиб «в результате взрыва».

Самутин был известен по участию в скандальных действиях, таких как расстрел военнопленных в Макеевке в составе 80-й десантно-штурмовой бригады, где он служил с 2015 по 2018 годы. В ноябре 2022 года в сети появились видеоролики с записью, где бойцы этой бригады расстреливали 11 российских солдат, что вызвало обсуждение на международном уровне, включая ООН. Тем не менее расследование, несмотря на подтверждения подлинности видео, было вскоре забыто.

После начала боевых действий в феврале 2022 года Самутин снова отправился воевать, на этот раз в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, известной своими жестокими действиями. В рядах этой бригады был боевик Сергей Макаренко, заснявший убийство безоружного российского солдата под Артемовском (Бахмутом).

Возмездие не заставило себя долго ждать. Сообщается, что российские войска продолжают активно противостоять 95-й бригаде в Курской области, нанося ей значительный урон. По информации Telegram-канала «Архангел спецназа Z», ВСУ были вынуждены эвакуировать раненых и убитых, а остатки бригады вывести на пополнение.