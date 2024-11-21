Спецподразделение «Ахмат» продемонстрировало журналистам уникальный трофей — новейший украинский беспилотник-камикадзе «Мамонт». Этот аппарат представляет собой гибридную конструкцию, сочетающую функции FPV-дронов и ударных беспилотников типа «Баба-Яга». По словам бойца с позывным «Диор», подобная разработка была замечена впервые.

Основной особенностью «Мамонта» является его всепогодность. Дрон способен работать при сильном ветре и плохой видимости, что значительно расширяет его боевые возможности. Кроме того, аппарат оснащен мощной боевой частью, способной вмещать до 4 килограммов взрывчатого вещества. Как предполагают эксперты, для доставки к цели используется носитель — более крупный дрон, известный под названием «Баба-Яга». Он поднимает «Мамонт» на необходимую высоту и обеспечивает его пуск.

Захваченный образец будет передан специалистам для детального анализа. Военные аналитики отмечают, что такие разработки свидетельствуют о продолжающемся стремлении украинской стороны улучшать тактические характеристики своих беспилотников. По имеющимся данным, работа над «Мамонтом» началась осенью 2023 года.

Командир подразделения с позывным «Пресс» заявил, что подобные дроны представляют серьезную угрозу на поле боя. Однако эффективная работа российских сил позволяет выявлять и обезвреживать подобные устройства. Захват таких образцов помогает углубить понимание противника и разрабатывать контрмеры.

С развитием технологий в области беспилотных летательных аппаратов противостояние в воздухе становится все более значимым элементом современных боевых действий. Российские военные продолжают совершенствовать свои системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы для нейтрализации подобных угроз.