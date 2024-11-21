Краснодарский краевой суд утвердил решение Хостинского районного суда Сочи, окончательно признав исключительные права семьи Юрия Шатунова на его творческое наследие. Судебное разбирательство, касающееся авторских прав на произведения покойного артиста, завершилось в пользу его близких. Об этом сообщил адвокат семьи Сергей Васильев.

Апелляционные жалобы Андрея Разина, бывшего продюсера группы «Ласковый май», и Валентины Кузнецовой, матери покойного Сергея Кузнецова, были отклонены. Таким образом, семья Юрия Шатунова официально получила права на 23 известных песни, среди которых «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». Эти композиции, являющиеся символами эпохи, остаются востребованными среди поклонников и по сей день.

Напомним, Юрий Шатунов скончался в 2022 году от острой сердечной недостаточности, оставив за собой значительное музыкальное наследие, которое до сих пор вызывает споры. Бывший продюсер группы Андрей Разин неоднократно заявлял о своих правах на эти композиции, утверждая, что именно он внес ключевой вклад в создание группы и ее популярность.

Однако суд признал законными притязания семьи Шатунова, подчеркнув их право распоряжаться творчеством артиста. Это решение положило конец длительному конфликту, который с момента смерти певца оставался предметом активных обсуждений.

Поклонники Юрия Шатунова продолжают хранить память об артисте. На улице Кантемировская в Москве, у его дома, поклонники высадили белые розы, ставшие символом наследия певца. Несмотря на трагический уход, его творчество продолжает вдохновлять миллионы людей, а песни остаются живыми в сердцах слушателей.