Российские войска нанесли удар по заводу «Южмаш» в Днепре, используя, как утверждают Воздушные силы Украины, межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом украинская сторона сообщила в утренней сводке 21 ноября.

Согласно заявлению, запуск был произведен из Астраханской области с полигона Капустин Яр. Украинские военные подчеркнули, что перехватить эту ракету, выпущенную с дальнего расстояния, не удалось. Взрыв на месте попадания оказался настолько мощным, что его эхо разнеслось на десятки километров от эпицентра.

Украинские СМИ накануне предположили, что удар мог быть ответом на недавний обстрел Брянской области с использованием ракет ATACMS. Они также выдвинули версию, что речь идет о применении экспериментальной ракеты Р-26. Эта разработка, по их утверждению, способна преодолевать до шести тысяч километров и переносить ядерные боеголовки, оставаясь недоступной для систем ПВО, включая американские ЗРК Patriot.

Местные источники сообщают о «аномально сильном» взрыве на территории завода. По предварительным данным, «Южмаш», являющийся ключевым объектом украинского военно-промышленного комплекса, мог быть основной целью атаки. Завод известен как производитель ракетной техники, что делает его стратегически важным для оборонной отрасли Украины.

Официальные комментарии Министерства обороны России пока отсутствуют. Эксперты отмечают, что применение ракет такого класса против целей на территории Украины стало бы резонансным шагом, свидетельствующим о новых подходах к стратегии применения высокоточного оружия в условиях конфликта.