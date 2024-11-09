Американское западное побережье может столкнуться с разрушительными природными катаклизмами — мощным землетрясением и гигантским цунами, как предупреждают британские СМИ, ссылаясь на выводы учёных. По прогнозам сейсмологов, сила удара может достичь девяти баллов. Что может произойти и насколько обоснованы такие опасения?

Исследователи провели анализ Каскадной зоны субдукции, используя высокоточные подводные карты. Этот разлом, протянувшийся на 970 километров от южной Канады до северной части Калифорнии, состоит из четырёх участков. Геологи утверждают, что ожидаемое мегаземлетрясение может быть гораздо мощнее, чем считалось раньше, и вполне вероятно, что оно превысит девять баллов по шкале Рихтера.

Сдвиги тектонических плит создают невероятное давление, что потенциально может вызвать цунами высотой до 30 метров. Такое бедствие повлечет катастрофические последствия, включая гибель тысяч людей и колоссальные экономические потери. В зоне максимального риска находятся побережья от северного Орегона до Вашингтона и южной части Британской Колумбии.

Но угроза не ограничивается прибрежной зоной. Учёные отмечают, что в других штатах последствия могут быть не менее опасными. Люди могут пострадать от загрязнения воды, выброса химических веществ и разложения органики, вызванных катастрофой.

Требуется более пристальное изучение ситуации, особенно для крупных городов, таких как Сиэтл и Такома. Гарольд Тобин, геофизик из Вашингтонского университета, сообщил, что один из участков Каскадной зоны отличается гладкостью и плоскостью. Это может сделать его эпицентром сильного землетрясения, способного распространить разрушения на значительную территорию.

По данным специалистов, в этом регионе крупные землетрясения происходят раз в 500 лет, и последнее из них случилось в 1700 году. Ведущий исследователь Сюзанна Карботт, морской геофизик из Колумбийского университета, подчеркивает, что нынешние планы реагирования на чрезвычайные ситуации устарели и нуждаются в пересмотре. Эксперты надеются, что их работа подтолкнет власти к модернизации мер по эвакуации и экстренному реагированию, что поможет защитить население от масштабного бедствия.