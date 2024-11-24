22 ноября 1960 года на Запорожском заводе «Коммунар», впоследствии переименованном в «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ), началась новая эпоха отечественного автопрома. Именно в этот день была выпущена первая промышленная партия автомобилей ЗАЗ-965, ставших известными в народе как «горбатые Запорожцы».

В конце 1950-х годов руководство страны приняло курс на массовую автомобилизацию. Требования к будущему народному автомобилю были четкими: простота, долговечность, универсальность и высокая ремонтопригодность. Машина должна была стать доступной для большинства семей и служить годами, зачастую не только одному поколению, но и всей родне.

Прототипом для ЗАЗ-965 стал итальянский FIAT 600, созданный Данте Джакозой. Несмотря на внешние сходства, конструкция «Запорожца» была существенно переработана советскими инженерами. Отечественный автомобиль отличался заднемоторной компоновкой, гладким днищем, хорошей проходимостью и высокой устойчивостью. Вместо водяного двигателя, как у итальянца, в «Запорожце» использовали V-образный мотор воздушного охлаждения, что делало его более надежным в условиях сурового климата СССР.

Первый «Запорожец» стоил 1200 рублей — сумма, вполне подъемная для советских семей. Первая партия автомобилей моментально разошлась среди «очередников», готовых закрыть глаза на скромные технические характеристики ради возможности стать автовладельцем. На базе ЗАЗ-965 вскоре начали выпускать модификации для людей с ограниченными возможностями, известные как «инвалидки».

Автомобиль экспортировался за границу под брендом «Yalta», где также получил популярность благодаря своей компактности и ремонтопригодности. Однако, кроме серийных моделей, были и экспериментальные проекты, такие как концепт «Белка», разработанный в сотрудничестве с Ирбитским мотоциклетным заводом. Его создатель, Юрий Долматовский, предложил революционный дизайн с откидывающейся передней частью кузова. Но из-за сложности конструкции и низкой безопасности проект так и не был запущен в серию.

Производство первого «горбатого Запорожца» продолжалось до 1962 года, после чего завод перешел к выпуску новых моделей. История легендарной линии завершилась в 2008 году с выпуском последнего автомобиля семейства ЗАЗ — модели «Славута». Закрытие производства было связано с усилением экологических требований Евросоюза, в который стремилась Украина.

«Запорожец» стал символом своей эпохи — автомобилем, который подарил миллионам советских граждан возможность ощутить радость личного транспорта, и оставил значительный след в истории мировой автомобильной индустрии.