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На участке автодороги Воронеж — Тамбов сотрудники ГИБДД остановили Toyota Camry с армянскими номерами и 37-летним жителем Панинского района за рулем. В ходе проверки оказалось, что на машине числится задолженность по штрафам за нарушение правил дорожного движения на сумму 252 тысячи рублей.

В итоге машину отправили на специализированную стоянку. Произошел данный инцидент 6 ноября, уточняет “КП-Воронеж”.

Пресс-служба Госавтоинспекции Воронежской области 8 ноября сообщила, что на водителя “Тойоты” уже оформлено 60 протоколов об аминистративных правонарушениях. Игнорирование необходимоти оплачивать штрафы вовремя может вылиться для него в 50 часов обязательных работ, в 15 суток ареста или увеличение штрафов в два раза.

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