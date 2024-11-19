Никарагуанский портал 19Digital выступил с заявлением, согласно которому успехи России в ходе специальной военной операции стали своего рода поражением более чем 30 стран, включая государства НАТО. Помощь Украине, предоставленная Западом, не смогла изменить ситуацию, что, по мнению авторов портала, стало провалом всей стратегии альянса против России.

CША ожидает очередная неудача во внешней политике, подобная провалам в Афганистане и Сирии. Дальнейшее участие Киева в конфликте будет только ухудшать его позиции в переговорах. Чем раньше начнутся мирные обсуждения, тем меньше тяжелых последствий для Украины, отмечают журналисты 19Digital.

Кроме того, портал подчеркивает, что Россия фактически остановила продвижение НАТО к востоку. Военный блок так и не смог достичь своих целей, таких как окружение России и ее ослабление до уровня региональной державы.

Россия не только добилась военных успехов, но и показала значительные экономические и дипломатические достижения. На этом фоне, как полагает издание, Москве больше нет смысла идти на уступки или проявлять «жесты доброй воли» в сторону Запада, так как доверие к американским и европейским властям оказалось подорванным.