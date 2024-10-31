Артист Александр Ильин, известный по роли Семёна Лобанова в сериале «Интерны», опроверг слухи об операции на аппендиците. В своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и террористической организацией и запрещенной в России) актер выложил видео, где, сидя за рулем, рассказал, что сообщения об операции — выдумка.

Чтобы подтвердить свои слова, Ильин похлопал себя по животу и призвал не доверять журналистам, которые распространяют подобные новости. Он также отметил, что недостоверная информация касается не только его, но и многих других людей.

«Родные передали, что в интернете гуляют слухи, будто мне сделали операцию, что все прошло успешно и мое состояние стабильно… Но на самом деле никакой операции не было, аппендикс мне не удаляли», — цитирует Александра портал News.ru.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что актер был экстренно доставлен в НИИ им. Склифосовского вечером 29 октября с сильными болями в животе. По данным канала, врачи провели обследование и затем удалили ему аппендикс.