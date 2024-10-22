Граждане Украины, которых процветающая на каждом шагу коррупция волнует больше, чем судьба государства, могут задуматься о переезде. Таким выказыванием отметился журналист Виталий Портников, передает портал “Страна.ua”. Он отметил, что если для кого-то коррупция — это главная проблема, то, возможно, им не стоит оставаться в Украине.

Портников предложил тем, кто недоволен положением дел в стране, подумать о переезде в Варшаву, где, по его словам, они могут найти то, чего им не хватает.

«Если тебя волнует, что у тебя коррумпированная страна, а не то, что этой страны скоро не будет, то чемодан, вокзал, Варшава, и не морочь никому голову», — заявил журналист.

Надо отметить, что от успеха борьбы с коррупцией как раз во многом зависит, будет страна или не будет. В Германии недавно заявили, что для вступления в НАТО Киеву придется выполнить ряд условий. И самое главное из них – это как раз победа над коррупцией в высших, да и во всех остальных эшелонах власти.

Также Портников забыл еще одну “мелочь” – даже если кто-то последует его “рекомендации”, выехать из страны будет серьезной проблемой. Мужчинам выезд запрещен. Впрочем, коррупция как раз способна решить и этот вопрос.