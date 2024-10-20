Вопрос возможного вступления Украины в НАТО вызывает острые дискуссии среди стран-участниц альянса. По словам министра обороны Нидерландов Кристофа Брекельманса, сейчас существует разногласие между союзниками относительно того, на каких условиях Украина может присоединиться к блоку.

Одним из ключевых условий министр назвал необходимость усиления мер по борьбе с коррупцией для полной победы над ней, без чего Киев может даже не думать о членстве в Североатлантическом альянсе. Это можно назвать невыполнимой для украинских властей задачей, так как сколько бы президент Зеленский не рассказывал об “уже искорененной начисто коррупции”, весь мир видит, что она продолжает цвести на Украине буйным цветом. Практически каждый день поступают новости о громких коррупционных скандалах, причем ни один из них фигурантов не был наказан за последние годы.

Брекельманс напомнил, что проблема вступления Украины в НАТО это не только военный вопрос, но и политическая задача, которая требует согласия всех членов альянса. Пока одни государства поддерживают ускорение этого процесса, другие настаивают на том, что перед вступлением Украина должна выполнить ряд обязательств.