В свежем интервью южнокорейскому телеканалу KBS, президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в способности Дональда Трампа, кандидата от Республиканской партии США, добиться территориальных уступок от Украины для решения конфликта в случае его победы на президентских выборах. Зеленский категорически отверг возможность таких уступок, подчеркнув, что Украина не пойдет на компромисс в вопросах суверенитета. Видеозапись интервью была опубликована на YouTube-канале украинского лидера.

Зеленский также выразил озабоченность по поводу возможного прекращения военной поддержки со стороны США, если Трамп окажется победителем выборов. В ответ на такую возможность, по словам президента Украины, страна разработала собственный план по укреплению своей обороны и безопасности.

Дополнительно, по информации издания Financial Times, в случае избрания Трампа ожидается, что он предпримет шаги для скорейшего урегулирования украинского кризиса, возможно, пересмотрев условия Минских соглашений. Советники Трампа намекнули, что его подход к вопросу может значительно отличаться от текущей политики.