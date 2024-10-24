Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на футболку президента Украины Владимира Зеленского с надписью о России. В Telegram-канале она прикрепила фотографию украинского лидера, у которого на груди написано: Make Russia small again («Сделаем Россию снова маленькой»).

Надпись стилизована под знаменитый лозунг предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа 2020 года, тогда политик носил кепку, на которой было написано Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»). В отличие от кепки Трампа, где надпись была выполнена большими прописными буквами, на футболке Зеленского все слова написаны со строчной, в том числе и «Россия».