Комментарии официального представителя российского МИДа Марии Захаровой по поводу реакции нового генсека НАТО Марка Рютте на возможное убийство лидера ХАМАС Яхьи Синвара вызвали немалый резонанс. Захарова связала его отношение с историческим прошлым Нидерландов, напомнив, что в XVII веке там произошел случай каннибализма.

Захарова отметила, что Рютте ранее занимал пост премьер-министра Нидерландов, а затем провела историческую параллель с событиями 1672 года, когда жители этой страны расправились с тогдашним главой правительства вместе с его братом, а затем частично съели их тела.

“Но, конечно, не целиком”, – с сарказмом добавила дипломат.

По её мнению, “рефлексы каннибализма” всё ещё сохраняются в западной цивилизации, и это, по её словам, объясняет безразличие Рютте к возможной ликвидации Синвара.

Эти слова Захарова произнесла в ответ на заявление Марка Рютте о том, что он “не будет беспокоиться”, если информация об убийстве главы политбюро ХАМАС окажется достоверной. Напомним, что 17 октября СМИ сообщили об устранении Яхьи Синвара израильскими военными. Позже эту информацию подтвердил глава МИД Израиля Исраэль Кац. Израильская армия также сообщала о ликвидации трех боевиков, одним из которых предположительно был Синвар. Также в ЦАХАЛ опубликовали видео последних мгновений главы ХАМАС перед гибелью.

Синвар возглавил ХАМАС после гибели своего предшественника Исмаила Хании и долгое время считался одной из ключевых фигур движения. Его устранение стало важным событием в продолжающемся конфликте между Израилем и палестинскими боевиками, что добавляет напряжённости в и без того сложные отношения в регионе.