Израильская армия распространила кадры, снятые с беспилотного летательного аппарата, на которых якобы запечатлен Яхья Синвар, лидер политбюро палестинской группировки ХАМАС, всего за несколько мгновений до его ликвидации. Эти видео были опубликованы с комментарием, что они зафиксировали действия Синвара буквально за несколько мгновений до проведения операции.

По заявлению представителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), операция по устранению одного из ключевых лидеров ХАМАС прошла 16 октября на юге сектора Газа. Подробности самой спецоперации остаются в секрете, но израильская сторона отмечает, что Синвар был одной из главных фигур в палестинской политической и военной структуре, что делает его ликвидацию важным событием в рамках противостояния между Израилем и ХАМАС.

Роль Яхьи Синвара в ХАМАС была весьма значительной: он считался не только политическим лидером, но и стратегом, ответственным за координацию многих операций и решений внутри движения. Его ликвидация, по мнению израильской стороны, может оказать значительное влияние на структуру и дальнейшие действия организации.

ХАМАС пока не прокомментировал достоверность сообщений об устранении своего лидера. В секторе Газа продолжается напряжённая ситуация, где не прекращаются взаимные атаки.