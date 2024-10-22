По результатам референдума о вступлении Молдавии в Европейский союз, голоса избирателей разделились почти поровну: за евроинтеграцию высказались 50,39%, против — 49,61%. Эти данные были опубликованы 21 октября на сайте Центральной избирательной комиссии страны.

Интересно отметить, что на территории самой Молдавии преобладали голоса противников евроинтеграции. Основную поддержку идее вступления в ЕС обеспечили граждане, проживающие в странах Европы, тогда как в самой республике мнения были более критичными.

Оппозиционный политик Илан Шор, который не был допущен до президентских выборов, назвал такие итоги референдума «победой народа». По его словам, результат голосования отражает неприятие молдаванами политики действующей власти и ориентации на Запад. Шор подчеркнул, что молдаване сказали “нет” Майе Санду, пропагаде ЛГБТ террористическое движение, запрещенное в РФ) и западному влиянию, выразив приверженность русскому миру и его ценностям.

Стоит отметить, что в Гагаузии подавляющее большинство проголосовавших — 94,84% — высказались против вступления Молдавии в ЕС. Лишь 5,16% поддержали эту инициативу, что подчёркивает глубокий раскол в обществе по вопросу евроинтеграции.

Результаты голосования ранее прокомментировал украинский политик Максим Бужанский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он учел явку, которая на момент написания статьи составляла 40% и отметил, что всего 20 процентов населения проголосовали за Евроинтеграцию. А вот от реформ, связанных с ней, будут страдать все 100 процентов.