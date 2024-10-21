Юлианна Караулова, став одной из наставников в новом сезоне шоу «Голос. Дети», оказалась в центре внимания не только благодаря своему опыту, но и критике, которая разразилась в соцсетях. В этом году состав жюри претерпел изменения: к Диме Билану добавились новые лица — Караулова и JONY. Однако не все зрители позитивно восприняли её работу, отмечая, что некоторые её комментарии звучали слишком резко.

Реакция в интернете была неоднозначной. Пользователи писали о том, что певица иногда слишком жестко общалась с юными участниками, что вызвало волну обсуждений. Особенно остро зрители реагировали на моменты, где, как им показалось, Караулова критиковала участников за отсутствие харизмы и ошибки в исполнении.

В эфире «Шоу Воли» Юлианна прокомментировала эту критику. Павел Воля привел несколько примеров резких фраз, приписываемых ей, на что певица удивилась, заявив, что не помнит, чтобы делала подобные замечания. Она подчеркнула, что всегда старалась быть максимально корректной, понимая, насколько чувствительными могут быть дети к критике.

Работа с детьми, по её словам, эмоционально гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Караулова отметила, что ей было тяжело видеть разочарование в глазах участников, которые не прошли дальше. Она пояснила, что стремилась подобрать слова так, чтобы не навредить их самооценке, поскольку понимала, как важно в юном возрасте поддержать стремление к творчеству.

Певица призналась, что работа с детскими эмоциями требует особого внимания, ведь отказ в шоу может сильно повлиять на внутренний мир ребёнка. «Мы работаем с детьми, и отказывать им гораздо сложнее, чем взрослым. Видеть, как они плачут и переживают, всегда тяжело», — добавила она.