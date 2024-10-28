Уборщик из турецкого города Измир оказался перед неожиданной дилеммой, когда обнаружил на своём банковском счёте свыше 23 миллионов турецких лир (почти 7 миллионов долларов). О находке, поразившей его, рассказал турецкой прессе сам Озкан Айдик, живущий в районе Мендерес.

По словам Айдика, он заметил астрономическую сумму случайно, зайдя в мобильное приложение для оплаты коммунальных услуг. Мужчина, ошеломленный внезапным «богатством», отправился в банк, надеясь узнать, как деньги попали к нему. Но сотрудники, соблюдая конфиденциальность, отказались раскрыть детали поступления средств.

Понимая, что эта огромная сумма пришла ему по ошибке, Айдик принял решение вернуть её. По его словам, он счёл «незапланированное обогащение» не соответствующим принципам ислама и не сомневался в необходимости вернуть деньги банку. Кроме того, Айдик сообщил о случившемся в полицию, чтобы избежать возможных подозрений в свой адрес.