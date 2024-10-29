Лесополосы в украинской степи, изначально посаженные для защиты почвы от ветровой эрозии, сегодня стали стратегическими зонами для обеих сторон конфликта. Эти ряды деревьев, высаженные еще в советское время, обеспечивают укрытие от дронов, позволяют оборудовать укрепленные бункеры и сооружать подъездные дороги к военным позициям. В условиях, когда здания в сельской местности разрушены или их попросту мало, лесополосы стали ценным элементом рельефа, пишут журналисты издания Washington Post.

Украинские военные отмечают, что значение этих зеленых преград для проведения боевых операций трудно переоценить: именно здесь они могут безопасно размещать технику и обустраивать блиндажи. Особенно ценными считаются широкие и густые лесополосы, а также те, которые расположены на возвышенностях, где легче скрыться от наблюдения. В то же время российские силы также активно используют лесополосы как укрытие, утверждают украинские солдаты.

В условиях открытой степи борьба за контроль над такими участками может сыграть ключевую роль в исходе боевых операций.