С приближением зимы российские семьи уже начали активно планировать новогодние отпуска. Специалисты сервиса OneTwoTrip провели анализ бронирований и выявили самые популярные направления для путешествий в этот период. Среди российских городов лидером по предпочтениям туристов стала Москва на неё приходится 19,3% всех бронирований.

Среди других востребованных внутренних направлений оказались курортные города Эсто-Садок и Сочи, которые выбрали 12,3% и 11,1% путешественников соответственно. Также популярностью пользуются Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Нижний Новгород.

Интересно, что многие семьи с детьми для новогодних каникул выбирают именно четырехзвездочные отели. Около 36% бронирований приходится на такие гостиницы, где средняя стоимость проживания составляет примерно 18 000 рублей за ночь. Большинство туристов (57%) планируют провести в путешествии от 4 до 7 дней, а около 39% ограничиваются короткими поездками продолжительностью до трех дней.

На зарубежных маршрутах лидируют теплые направления: на первом месте Дубай, который предпочли 5,4% путешественников. За ним следуют Пхукет (5,1%) и Бангкок (4,6%). Вьетнам также в списке популярных направлений, особенно такие города, как Хошимин и Паттайя.

Таким образом, новогодние праздники многие россияне планируют провести в путешествиях, выбирая как российские города, так и теплые страны для отдыха.