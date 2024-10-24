В последние месяцы россияне все чаще выбирают новые автомобили, стремясь успеть приобрести их до повышения утилизационного сбора в октябре 2024 года. Это вызвало заметное снижение интереса к подержанным машинам, несмотря на то, что продажи на рынке автомобилей с пробегом в сентябре 2024 года все еще показывают рост в сравнении с прошлым годом. Всего было продано 529 440 подержанных автомобилей, что на 3,9% выше уровня сентября 2023 года, но на 5,5% меньше, чем в августе.

Эксперты связывают этот спад с изменением покупательского поведения. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что многие потребители поспешили приобрести новые транспортные средства, чтобы избежать будущего повышения цен. Это стремление заполучить новые автомобили по старым ценам снизило активность на вторичном рынке.

Тем не менее, на вторичном рынке остается устойчивый спрос на самые доступные модели. В условиях экономической нестабильности россияне предпочитают проверенные временем и бюджетные автомобили. Особой популярностью продолжает пользоваться ВАЗ-2107, который лидирует среди подержанных машин уже на протяжении восьми месяцев, опережая даже такие популярные модели, как Kia Rio. По словам Шапарина, «семерка» остается востребованной благодаря своей низкой цене, которая колеблется в пределах 100 000–150 000 рублей. Это делает её привлекательной для тех, кто ищет простой и доступный способ передвижения.

Российский автопром, несмотря на перемены в предпочтениях покупателей, продолжает удерживать позиции в сегменте автомобилей с пробегом. В десятке самых популярных моделей стабильно присутствуют отечественные ВАЗы, включая Granta, Priora, Niva и Samara. Это подтверждает, что россияне в условиях экономической неопределенности отдают предпочтение автомобилям, которые зарекомендовали себя как надежные и доступные.

Одновременно с этим цены на новые автомобили продолжают расти, что вынуждает многих покупателей откладывать обновление своих машин или искать самые бюджетные варианты.