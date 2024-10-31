В районе проведения специальной военной операции (СВО) украинские войска начали активно использовать новейшие американские дроны-камикадзе Switchblade 600. По информации «Известия», эти беспилотники способны поражать цели на расстоянии более 40 километров.

Сержант Александр Иванов, оператор зенитного комплекса «Тор-М2» из группировки «Центр», поделился, что его расчет уже сталкивался с этими беспилотниками, которые способны поражать разнообразные цели, включая разведывательные дроны и сами аппараты Switchblade.

По словам сержанта, на донецком направлении заметно участились случаи применения Switchblade 600, что стало важной новостью среди военных. Обломки дронов, найденные после сбития, указывают на то, что ВСУ используют именно эту модель, в отличие от ранее переданных Украине в 2022 году модификаций Switchblade 300.

Switchblade 600 отличается значительной мощностью, способен развивать скорость до 185 километров в час и поддерживать полет в течение 40 минут. Дрон оснащен бронебойной боевой частью весом 15 килограммов, что значительно увеличивает его боевые возможности.

В августе текущего года стало известно о заключении контракта между компанией Aerovironment и Пентагоном на сумму около миллиарда долларов, предусматривающего поставку этих беспилотников для армии США. Это подчеркивает важность и перспективность применения дронов-камикадзе в современных военных конфликтах.