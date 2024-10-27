Поиск тендеров и заказов на субподряды в строительной отрасли может показаться сложной задачей. Особенно для компании или бригады специалистов, работающей на рынке без году неделя и не имеющей многолетней репутации. Впрочем, даже в такой ситуации можно существенно упростить решение проблемы.

Именно для этой цели предназначен сервис “Всем подряд“, собравший на одном интернет-ресурсе подробную информацию о стройках по всей России, об уже объявленных и только готовящихся тендерах, о продавцах строительных материалов. Кроме того, он предоставляет возможность добавить в каталог организацию или бригаду, чтобы упростить поиск потенциальным заказчикам.

Удобная работа с сервисом

После простой процедуры регистрации становятся доступными заявки на субподряд, а также другие разделы сайта. Сервис, к примеру, публикует информацию о победителях тендеров, причем обновляет ее максимально оперативно.

Кроме того, внимание к себе сразу же привлекают следующие ключевые категории:

тендеры. В этом разделе имеется удобная форма поиска, позволяющая найти подходящий электронный аукцион по региону, типу работ и закупки, начальной цене и другим критериям. Причем введенные данные система запоминает, чтобы отправлять уведомление, если появляются новые варианты по требуемым торгам;

карта строек. Чрезвычайно удобный инструмент, который дает возможность наглядно увидеть, где ведется то или иное строительство. Помимо этого, прямо на карте предоставляется вся необходимая информация об объекте, что позволяет оставить заявку и в будущем рассчитывать на получение заказа;

товары. Этот раздел открыт как для продавцов, так и для покупателей продукции для строительства и ремонта, для организации систем водоснабжения, отопления, канализации, газоснабжения и прочих коммуникаций. Также имеется удобный поиск, позволяющий быстро найти товар, отвечающий требованиям по цене, производителю и другим критериям;

поиск исполнителя на любые работы или продавца товаров. В этом разделе потребуется оставить заявку и в течение максимум двух часов уже получать и рассматривать ответы на нее;

тарифы и варианты оплаты услуг сервиса.

О заявках на субподряды уже упоминалось ранее. Также на сайте имеется раздел объявлений и удобная инструкция, как пользоваться всеми функциями.

Немного полезных советов

Находясь в поисках заказов даже на таком удобном сервисе, важно помнить, что на строительном рынке сегодня очень серьезная конкуренция. Поэтому важно уметь продвинуть свою компанию, продукты или услуги, сделать их максимально заметными для заказчиков и покупателей.

Чтобы добиться быстрого эффекта, имеет смысл устанавливать цену, которая не будет сильно превышать среднюю по рынку. Демпинговать тоже не стоит, так как слишком низкая стоимость часто ассоциируется с таким же качеством услуг либо товаров.

Также важно составить грамотное и информативное описание своего предложения, представить подробные данные об уже реализованных проектах и достижениях, если таковые имеются.

Наконец, нужно как можно скорее реагировать на обращения потенциальных заказчиков, поддерживать связь с ними. Только так можно рассчитывать на получение выгодного заказа и на успешное продвижение компании на рынке.