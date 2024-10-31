Поселок Кураховка, расположенный на территории ДНР, перешел под контроль российских военных. На территории шахт 40 и 42, а также на Кураховской обогатительной фабрике уже развеваются российские флаги. По сообщениям портала “Русская весна”, отличились бойцы 114-й бригады, которые участвовали в освобождении поселка и захватили в плен несколько боевиков ВСУ.

Кураховка находится на берегу реки Волчья и ранее была частью Селидовского городского совета. До начала российской спецоперации в поселке проживало чуть более трех тысяч человек. Несколько дней назад российские силы уже взяли под контроль соседний город Селидово, так что освобождение Кураховки, по словам источников, было лишь вопросом времени.

На днях российские войска также взяли под контроль железнодорожную станцию Кураховка, после чего украинские бойцы начали отступать. Однако не всем удалось покинуть поселок — некоторые солдаты укрылись в подвалах жилых зданий, где позже были обнаружены и захвачены бойцами 114-й бригады.

Завершение зачистки территории Кураховки от боевиков ВСУ станет официальным подтверждением перехода поселка под полный контроль России, а также свидетельствует о значительном ослаблении обороны украинских сил на Донбассе. На данный момент российские войска продолжают продвижение, сосредоточив основные силы на окружении близлежащего Курахово.