В Тульской области разгорелся сильный пожар после атаки беспилотников, направленных Вооруженными силами Украины. Видеозаписи инцидента опубликованы в Telegram-канале Shot. На кадрах запечатлено вспыхнувшее на объекте пламя, сопровождаемое звуками сирен машин. Предполагается, что сигнализация в автомобилях сработала от громкого взрыва, передает “Лента.ру”.

Инцидент произошел в ночь на 22 октября. По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, атака обошлась без жертв, однако повреждены два спиртзавода — Ефремовский и предприятие в поселке Лужковский.

Помимо Тульской области, атаки беспилотников затронули и другие регионы. В Тамбовской области произошел взрыв и последующий пожар на одном из заводов. Во Воронежской области беспилотник упал на здание промышленного предприятия, также вызвав повреждения.