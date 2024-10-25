Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что полный контроль России над Донбассом, а также над ключевыми городами, такими как Славянск и Краматорск, станет важнейшей вехой в украинском конфликте. В интервью с «Лентой.ру» он отметил, что после этого можно будет говорить о значительном успехе России в противостоянии.

Дандыкин подчеркнул, что контроль над Донбассом играет решающую роль в развитии событий. Хотя сейчас часто обсуждаются действия по защите Курской области, другие регионы, такие как Донбасс, остаются стратегически важными. Он также обратил внимание на города Славянск и Краматорск, где украинские силы прилагают усилия для удержания позиций.

Эксперт отметил, что до наступления на Славянск и Краматорск российским военным предстоит вытеснить противника из таких ключевых пунктов, как Покровск, Часов Яр и Дзержинск. По его словам, после этого откроется возможность выхода на более важные города.

Дандыкин также подчеркнул, что украинская армия испытывает нехватку резервов. В результате значительных потерь за последние полгода противнику сложно восполнить человеческие ресурсы, что, по его мнению, ослабляет позиции ВСУ на ряде направлений.