Военкор Александр Сладков поделился впечатляющим видео, на котором запечатлен подвиг танкистов Пятой бригады 51-й армии ВС РФ. В ходе боёв за линию обороны в районе Курахово российские бойцы решились на смелую операцию – под плотным обстрелом они захватили танк ВСУ, прорываясь через линию укреплений.

Сладков объясняет, что украинские военные создали мощную оборонительную линию, используя массивные заграждения из «зубов дракона» и плотные сети из колючей проволоки. Несмотря на это, штурмовой группе удалось пробить узкий проход, но вскоре этот проход был заблокирован украинским танком, вставшим поперёк.

Решив действовать дерзко, бойцы Пятой бригады доставили своих танкистов к вражескому танку на мотоциклах. Пробравшись к машине, танкисты сели внутрь, развернули танк, разрушили укрепления и направились с захваченной техникой в сторону жилого сектора.

Несмотря на несколько точных попаданий со стороны украинской артиллерии, броня выдержала. Экипаж благополучно завершил операцию, освободив проход для своих войск.