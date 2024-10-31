Российские фронтовые бомбардировщики ВКС нанесли удар по позициям украинского нацбатальона «Азов» (запрещенного в России как террористическая организация). Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, бомбардировка была направлена на пункты временной дислокации противника в районе населенного пункта Пазено, расположенного к югу от Северска.

Цель для авиаудара была указана разведкой 3-й общевойсковой армии, уточнил Поддубный. Успешное попадание по целям подтверждено средствами объективного контроля, а снятые с беспилотника кадры показали, как после падения боеприпасов в небо поднялись два мощных столба дыма.

Кроме того, недавно в интернете появилась фотография поврежденного здания Генерального штаба ВСУ в Киеве: основной урон пришелся на крышу, однако информация о пострадавших не поступала.

Военный корреспондент Андрей Руденко ранее также опубликовал кадры из Селидово, взятого под контроль российскими силами. На видео видно, как бойцы передвигаются по улицам города и устанавливают флаги на крышах многоквартирных домов.