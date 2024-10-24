В результате удара ВС РФ по позициям операторов БПЛА ВСУ было уничтожено около 50 специалистов, что серьёзно ослабило украинские силы на данном участке фронта. Военный корреспондент Александр Коц отметил, что это событие может негативно сказаться на способности украинских войск сдерживать российские войска в районе Курахово.

По словам Коца, операторы дронов играют важнейшую роль в боевых действиях, и их уничтожение стало серьёзным ударом для украинской армии. Опытные операторы беспилотников представляют собой приоритетную цель, так как их навыки критически важны для координации действий ВСУ.

Минобороны России ранее сообщило, что удар по украинской группе был нанесён с помощью авиабомбы ФАБ-3000. Известно, что 50 ликвидированных операторов входили в подразделения “Птахи Мадяра”.