В начале октября популярного актера Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве с серьезными проблемами со здоровьем — у него было диагностировано поражение головного мозга. Сейчас, к счастью, артист уже вернулся домой, но о его возвращении на сцену театра Ленком, где он долгие годы выступал, пока говорить не приходится. Поклонники и коллеги надеются вновь увидеть его на сцене. Но к числу его поклонников не причисляет себя Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова.

В недавнем интервью Поргина неожиданно раскрыла свои давние обиды на Збруева, отметив, что когда-то тот пытался ухаживать за ней, что ей было крайне неприятно. По ее словам, она никогда не воспринимала Збруева как друга и не питала к нему теплых чувств.

«Мы с ним никогда не дружили, и я не считаю его хорошим человеком», — цитирует Поргину “Комсомольская правда”.

Она также добавила, что давным-давно отвергла ухаживания актера, и это, по ее мнению, вызвало ответную неприязнь. Людмила Андреевна рассказала, что Николай Караченцов однажды заступился за нее, взяв Збруева за горло и предупредив, что физически он сильнее. Збруев тогда извинился, и с тех пор отношения между ними остались прохладными.

В разговоре Поргина также упомянула инцидент с Юлией Меньшовой, который оставил у нее неприятный осадок. Она вспоминает, как в те тяжелые для нее дни, когда она поддерживала Караченцова, восстанавливавшегося после серьезной аварии, Меньшова в одном из своих шоу обвинила ее в желании пиариться на болезни супруга. Поргина добавила, что тогда Меньшова даже не попрощалась с ней рукопожатием.