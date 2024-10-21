В Далласе произошла трагедия, причиной которой стала женская обида.Она привела к пожару, охватившему несколько автотрейлеров. Инцидент унес жизнь мужчины и трех собак.

Мирса Лопес, задержанная по подозрению в поджоге, состояла в отношениях с владельцем одного из пострадавших домов на колесах — Гэри Фишером. Конфликт между ними возник после того, как Фишер отказал ей в доступе в его дом, когда она захотела воспользоваться туалетом. Оскорбленная его отказом, женщина решила отомстить.

В порыве злости Лопес подожгла пластиковый пакет и оставила его между автомобилем и домом Фишера. В тот момент мужчина находился внутри и не сразу осознал, что рядом разгорается пламя. Между тем, Лопес осталась неподалеку, сидя в кресле и наблюдая за тем, как огонь охватывает имущество ее бывшего партнера.

Пожарные прибыли на место и быстро взялись за тушение пламени, но последствия оказались трагическими. Огонь распространился на четыре дома и столько же автомобилей. Когда пожар был потушен, спасатели обнаружили тело мужчины, который не смог покинуть свое жилище вовремя, а также трех погибших собак.

Мирсу Лопес арестовали и предъявили обвинения не только в поджоге, но и в убийстве человека и гибели животных.