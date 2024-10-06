Американская компания Skydweller Aero успешно провела испытания своего беспилотного самолета, работающего на солнечных батареях. Тестирование продолжалось несколько недель, в ходе которых дрон совершил несколько длительных вылетов. Время нахождения в воздухе составило 16 и 22,5 часа, сообщает Telegram-канал «Беспилот».

Разработчики ставят перед собой амбициозную цель — создать аппарат, который сможет находиться в воздухе на протяжении нескольких недель или даже месяцев. Этот проект, получивший название «вечный самолет», основывается на использовании солнечной энергии для обеспечения непрерывного полета.

Благодаря своим возможностям, дрон способен нести до 363 килограммов полезного груза и продолжать полет даже при отсутствии солнечного света, используя встроенные аккумуляторы. Такая технология может найти применение как в гражданских, так и в военных операциях. Это подтверждается финансированием проекта со стороны ВМС США на сумму 5 миллионов долларов, а также венчурными инвестициями в размере 40 миллионов долларов.

В будущем дрон может быть использован для наблюдения, мониторинга и других задач, требующих длительного присутствия в воздухе без необходимости дозаправки или обслуживания.